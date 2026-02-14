Obituario 14 de febrero de  2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo del CP. Arturo Armas Hidalgo, de 84 años, sus honras y sepelio están pendientes

En calle Artículo #427 de la colonia Constitución se está velando el cuerpo del Sr. Juan Soto López, de 85 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo de la Maestra Gloria Varela Galván, de 90 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Memorial se está velando el cuerpo de la Maestra Martha Silvia Díaz Blanco, de 68 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala B se está velando el cuerpo de la Maestra Eleuteria Aguilar Hernández, de 85 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #5 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Yolanda Domínguez Machado, de 62 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #6 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Jorge Vargas Vela, de 64 años, sus honras y sepelio están pendientes