Se construyen leyes en alianza con los municipios: Vero González

“El trabajo legislativo debe construirse desde el territorio, en diálogo permanente con la ciudadanía y en coordinación estrecha con los gobiernos municipales”, afirmó la diputada Verónica González Olguin.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, destacó que mantener una comunicación constante con las y los alcaldes permite conocer de primera mano los retos que enfrentan sus administraciones y construir soluciones conjuntas desde el Congreso del Estado.

“Escuchar a un presidente municipal es escuchar a su gente. Es identificar qué leyes ayudan y cuáles estorban. Nuestra tarea es facilitar, apoyar y fortalecer a los municipios, no complicarles el camino”, expresó a nombre del Grupo Parlamentario del PAN.

De esta manera, puso como ejemplo el caso de Canatlán, municipio que muestra orden, planeación y una visión clara de crecimiento bajo el liderazgo de Dora González.

Agregó, que en ese municipio se gobierna con rumbo y planeación, lo que se refleja en el impulso a la infraestructura, el fortalecimiento del campo, la atención a comunidades y una visión de futuro enfocada en mejorar la calidad de vida de las familias.

“Ese tipo de gobiernos necesitan aliados, no obstáculos. Necesitan diputados que acompañen, no que legislen a espaldas de su realidad”, afirmó.

La diputada reiteró que desde el PAN se ha asumido el compromiso de respaldar a los municipios que están haciendo bien las cosas, a través de leyes claras, gestiones responsables y una voz firme en el Congreso que defienda sus proyectos.

“Seguiremos recorriendo los municipios, dialogando con sus autoridades y su gente, porque las mejores leyes nacen del territorio, no del escritorio. Cuando escuchamos a los municipios, legislamos con rumbo; cuando caminamos con ellos, Durango avanza”, finalizó.