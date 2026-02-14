Señoras salieron de pleito en Facebook, se toparon en un restaurante

Durango, Dgo.

Policías intervinieron para evitar que un conflicto entre dos mujeres pasara a mayores, pues se hicieron de palabras en un restaurante del centro de la ciudad tras un pleito que había iniciado en redes sociales.

Las involucradas se identificaron como Magdalena y Marlén, de 29 y 31 años de edad, y domicilios en la colonia México y la colonia Asentamientos Humanos.

Fueron agentes preventivos quienes, al caminar por la calle Baca Ortiz, cerca del cruce con la calle Francisco I. Madero, se encontraron con el conflicto entre dos féminas que se hacían de palabras.

Ante ello, intervinieron de inmediato y evitaron que llegaran a los golpes, aunque fue necesario un diálogo que se prolongó por varios minutos.

Una vez que les preguntaron el origen de la disputa, reconocieron que todo había iniciado como un pleito a través de Facebook, que se llevó a la vida real una vez que se encontraron en persona. Por fortuna, no pasó a mayores.