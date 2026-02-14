Siete Días de Grilla

La minería de México está de luto y también en un altísimo riesgo de desaparición, que a su vez traería una catástrofe en la economía no nada más de buena partes del país, sino de Durango en lo particular.

Está documentado que la minería es la actividad que genera la mayor movilidad económica, no nada más del sector minero, sino del resto de nuestra actividad productiva.

Cientos de mineros hicieron esta mañana una marcha por la principal avenida de Durango, la de 20 de Noviembre, replicando las protestas que también se hicieron en Concordia por la desaparición y probable muerte de diez o más mineros, varios de ellos procedentes de Zacatecas.

Los mataron, según trascendidos, porque la empresa minera para la que trabajaban no admitió pagar la extorsión que gente desconocida exigía. Fue la minera Vizla Silver Corporation la que rechazó el pago, pero al final los paganos fueron los mineros que, murieron sin deberla ni temerla.

…

Alguien incluso ha tratado de culpar a la canadiense Vizla Silver por no haber aceptado pagar lo que pedía un grupo criminal.

La empresa, sin embargo, difundió un comunicado en el que asegura que la legislacion canadiense prohíbe hacer desembolsos o gastos indebidos, y menos con grupos criminales y peor si es bajo presión.

Además –aseguró- nunca se negó a pagar para que liberaran a los mineros secuestrados, pero que las exigencias de los desconocidos complicó las negociaciones.

El caso es que, la probable muerte de los 10 ó 14 mineros levantados, ha venido a activar las alarmas en el sector minero, dado que en ninguna mina se puede trabajar con la presión de los criminales.

…

Hace días escuchamos a prominente minero de Durango quejarse de manera por demás preocupante que, por las presiones de gente desconocida, la minería ha quedado en otras manos, y no en las de los que saben.

La actividad minera, dijo nuestro personaje en terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya me cansó. Estoy saturado por la terrible realidad que nos ha alcanzado. ¡No puedo más!

No lo dijo, pero intuimos que el gambusino referido acusó muestras de agotamiento como para cambiar de actividad en la que no se tenga que caer en la ilegalidad para poder producir.

Lo peor es que, días van, días vienen, y los problemas de los mineros ahí siguen. Ninguna autoridad hace algo como para garantizar la seguridad de las empresas y sus trabajadores. O no se vio alguna reacción antes, durante y después de la muerte de los mineros hallados en una fosa clandestina de las afueras de Concordia.

Tal pareciera que a nadie le importa la crisis de la minería, a pesar de que se trata de la actividad económica más importante no nada más para los mineros, sino para la sociedad toda.

…

Y hablando de bicicletas, se sugiere que en La Laguna las extorsiones y amenazas están a todo lo que da, que la detención de Édgar Rodríguez en nada afectó la acción de la delincuencia.

También el tema se hizo público a mitad de semana, pero ninguna autoridad ha dicho “esta boca es mía…” y salió a defender a los productores. La queja trascendió, pero hasta ahí, porque el cobro de piso y otras irregularidades se mantienen como en sus mejores tiempos.

Una de dos, o se trata del mismo grupo encabezado por el señor Limones, o es otra facción criminal la que está aprovechando la expulsión de Édgar.

La autoridad nos pudiera orientar sobre lo que está pasando en Gómez Palacio, Torreón y Lerdo, pero nadie ha levantado la mano para aclarar, corregir o modificar la intranquilidad que está en ascenso de la sociedad toda.

La alcaldesa de Gómez, Betzabé Martínez, que en campaña anunció la corrección de todas las irregularidades del pasado, no ha podido mover un dedo para proteger a la sociedad porque ella es parte del problema.

…

Marx Arriaga, uno de los extranjeros más cuestionados de la 4T, fue despedido ayer de su cargo en la Secretaría de Educación, pero el ilustre hombre no aceptó el cese y armó el Sanquintín.

Tuvieron que participar policías preventivos para sacarlo de la oficina que, por razones hasta ahora desconocidas, fue cesado de manera fulminante y sin explicarle las razones. Por eso no se quería ir.

Tarde, pero millones de mexicanos se han percatado del “garrafal error” de Arriaga de haber modificado el contenido de los libros para adoctrinar a los niños sobre ideas socialistas o comunistas que se apartan de los propósitos de los mexicanos.

Es cierto, en muchas escuelas de México fueron rechazados los libros por “esos pequeños detalles”. Hubo intentos del propio Arriaga para forzar la aceptación de sus propósitos, pero al final los libros quedaron por ahí amontonados, y ahora con el cese de Arriaga, quizá más cerca del fuego que de su imposición en las escuelas.

…

Trascendió el martes pasado la orden girada por la presidenta Claudia Sheinbaum para que ningún político, sea del partido que sea, pueda hacerse de una candidatura si tiene nexos con el crimen organizado.

Incluso giró instrucciones para que el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Gobernación implementen las medidas para evitar que ocurra lo que pasó con el ex alcalde de Tequila, Diego Rivera, ahora preso en una cárcel de alta seguridad.

Claro, sería el acabose para muchos políticos y sus familias, porque la orden presidencial es clara “nadie con ligas a la delincuencia podrá aspirar a una candidatura…”.

Algunos, sin embargo, como fingiendo demencia, han tocado el tema en lo abstracto, como si hubiese sido una vacilada presidencial, creyendo que todo seguirá como hasta ahora en que cualquiera, pertenezca al grupo que pertenezca, sin problema puede llegar a una candidatura y luego a un cargo.

La instrucción de la señora Sheinbaum ahí queda y cobrará vigencia a la hora indicada, moléstese quien se moleste.

Obviamente, los mismos suspirantes habrán de traerlo a la escena a las primeras de cambio, cuando se empiece a hablar de Fulano o de Zutano como “el natural…” para tal o cual cargo, aunque se topará en muro si sus relaciones están contaminadas.

…

Escuchamos en un programa radiofónico que el ex gobernador José Aispuro Torres estaría preparando una reaparición política buscando algún cargo de elección popular.

Entramos al perfil del ex mandatario y no existe idea alguna sobre la materia. Quién sabe de dónde sacarían eso de que Aispuro regresa.

Además, eso lo sabemos desde hace meses, José está dedicado a distintos proyectos personales que no nada más le distraen, sino que le ocupan la mayor parte de su tiempo.

Y nosotros, conociendo a Aispuro, coincidimos en que no buscará nada, porque no necesita nada. Ya fue diputado varias veces, senador y gobernador, qué más pudiese buscar.

Aunque, tampoco olvidemos los trucos políticos en los que el interfecto niega cualquier posibilidad, aunque su corazón le está latiendo más fuerte. O sea, no confiarnos.

…

Lamentable la reaparición pública de Julio Scherer Ibarra con su libro Ni Venganza ni Perdón, porque viene a encuerar virtualmente casi todas las cochinadas del anterior sexenio.

Julio, hijo del desaparecido periodista, Julio Scherer García, fue el principal consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador.

No lo hemos leído, pero quienes ya lo hicieron aseguran que el libro hace una serie de revelaciones que dejan al descubierto la serie de jugarretas registradas en Palacio Nacional.

Señala a algunos que ahora son destacados en el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y a otros que lo fueron con AMLO y, los coloca en el patíbulo, para que alguien llegue y les dé un empujoncito.

Habrá que leerlo, claro, por lo que les sugerimos hagan lo propio y saquen sus propias conclusiones.

…

La fuerza militar más poderosa de los Estados Unidos se identifica como los “Navy Seals” que generalmente se les utiliza para resolver grandes problemas que dañan al país.

El caso es que los “Navy Seals” fueron autorizados por el Senado de la República Mexicana para incursionar en nuestro país, lo que mucho se dijo que no sucedería.

Ah pero –dijeron- vienen a adiestrar a nuestros soldados en operaciones de gran calado, aunque no se trata de instructores gringos, sino de operadores eficientes en diversos propósitos, por tanto…hay dudas sobre su llegada a México.

El miércoles, el Senado de México autorizó a los “Navy Seals” para que pudiesen aterrizar sin problema, en Campeche, para ser exactos y empezaran a “adiestrar” a nuestros soldados.

No sabemos si ya llegaron o estarán por llegar, pero pronto los tendremos acá.

Aparte, comentar que los soldados gringos, jamás han necesitado autorización de nadie para actuar en México, de modo que…ahora vendrán hasta con autorización senatorial.