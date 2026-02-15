Detienen a dos menores tras agredir a clientes en Soriana Jardines

Durango, Dgo.

Dos adolescentes fueron asegurados la tarde del viernes luego de protagonizar un altercado al interior de una tienda Soriana, ubicada en el fraccionamiento Jardines, donde presuntamente insultaron y agredieron verbalmente a clientes y personal de seguridad.

Los hechos se registraron alrededor de las 18:20 horas del 14 de febrero, cuando elementos de la Policía Municipal y Estatal atendieron un reporte canalizado a través del número de emergencias 911, que alertaba sobre personas con actitud agresiva dentro del establecimiento localizado sobre el bulevar Francisco Villa.

Al arribar al sitio, los oficiales encontraron a un menor de 16 años y una menor de 13, quienes, de acuerdo con el informe, se comportaban de manera violenta, profiriendo insultos a transeúntes y causando molestias a los clientes del supermercado.

Ante la situación, los elementos de seguridad procedieron a intervenir y realizar el aseguramiento de ambos adolescentes, previa explicación del motivo de la detención y lectura de sus derechos.

El menor de 16 años fue trasladado a la Estación Central y puesto a disposición del Juez Cívico Municipal en turno, mientras que la menor de 13 años fue canalizada a Trabajo Social para su atención conforme a los protocolos establecidos para adolescentes.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas y señalaron que el caso será atendido conforme a la normatividad vigente en materia de justicia cívica y protección de menores.