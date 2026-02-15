Detienen en Durango a un “tallador” que operaba en todo el país

Durango, Dgo.

Un “tallador” profesional, que solía viajar por todo el país engañando a tarjetahabientes bancarios, fue detenido en el centro de la ciudad luego de cometer uno de sus delitos; el tipo, según se informó, cuenta con un largo historial delictivo.

El detenido es Lorenzo M., quien tiene 51 años de edad y es originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, cuyo arresto corrió a cargo de la Policía Estatal.

Todo comenzó cuando su víctima estaba en uno de los cajeros del banco Santander del corredor Constitución y el individuo, de la nada, se acercó para ofrecerle ayuda al afirmarle que dichos artefactos estaban “fallando”.

Fue entonces que el tipo aprovechó para intercambiar la tarjeta de la víctima por una infuncional, por lo que no fue posible acceder a la cuenta de la víctima; de esa forma, se apoderó de la tarjeta real y obtuvo el número de identificación personal (NIP).

Sin embargo, el afectado se dio cuenta de la estafa y fue tras el individuo, que intentó escapar; en el camino, se encontró con policías estatales que intervinieron y arrestaron al presunto delincuente una vez que se les informó lo sucedido.

Al registrar las pertenencias de Lorenzo, le encontraron 14 tarjetas de débito de distintos bancos, además de algo de dinero en efectivo aparentemente obtenido de uno de sus draurdes, y un teléfono celular en el que se buscarán evidencias de sus ilícitos.

El tipo fue asegurado y entregado al agente del Ministerio Público, que, entre otros antecedentes, se encontró con que ya había sido detenido previamente en varias partes del país e incluso en Durango hace algunos años.