Estaba afuera de la Catedral y tenía cuatro armas consigo

Durango, Dgo.

Un adolescente de 17 años de edad fue detenido por la portación de varias armas blancas, que le encontraron en una inspección realizada al exterior de la Catedral de Durango.

El asegurado es un muchacho de nombre Miguel, quien dijo ser estudiante de preparatoria y no logró explicar la razón por la que tenía consigo dichos artefactos.

Fue un transeúnte quien, al caminar junto al muchacho, alcanzó a notar que manipulaba una navaja, por lo que avisó a oficiales que estaban cerca y estos decidieron realizar una inspección preventiva.

De esa forma le encontraron las navajas y un pantalón de uso táctico, cuyo destino no logró explicar.

Ante ello, decidieron asegurarlo y entregarlo al Juez Cívico para su procesamiento en el ámbito administrativo, al tiempo que se revisan sus antecedentes para descartar posible participación en hechos ilícitos.