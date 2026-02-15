Jovencito de 13 años se robó unos chocolates Ferrero Rocher de Soriana

Durango, Dgo

Un adolescente de 13 años de edad fue asegurado la tarde de este viernes luego de ser sorprendido cuando intentaba sustraer una caja de chocolates de una tienda Soriana ubicada en la zona Centro de la ciudad.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cuando elementos de la Policía Municipal que realizaban recorridos de prevención y vigilancia recibieron un reporte a través del número de emergencias 911, alertando sobre una persona con actitud agresiva al interior de un establecimiento comercial localizado sobre la avenida 20 de Noviembre.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con el personal de seguridad del supermercado Soriana Centro, quien señaló que un menor del sexo masculino había sido detectado cuando presuntamente intentaba salir del negocio sin pagar una caja de chocolates Ferrero Rocher.

Durante la intervención, el adolescente manifestó que su intención era regalar los productos y no proporcionó mayores datos personales. Debido a que se trataba de una falta administrativa y al ser menor de edad, los elementos procedieron a su aseguramiento conforme a protocolo.

El menor fue trasladado, donde quedó a disposición del área de Trabajo Social, instancia que se encargó de realizar las acciones correspondientes y dar seguimiento al caso conforme a la normatividad vigente.