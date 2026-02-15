Lo golpearon los cholos de la Lázaro Cárdenas y le quitaron su dinero

Durango, Dgo.

Un joven comerciante resultó con varios golpes a manos de pandilleros de la colonia Lázaro Cárdenas que, además de agredirlo, le quitaron su dinero y su teléfono celular; por fortuna, lo reportaron fuera de peligro.

La víctima es un muchacho de nombre Leonel, quien tiene 28 años de edad, y quien identifica plenamente a sus presuntos agresores.

Fue al caminar por la calle México del asentamiento en mención que el grupo de “cholos” que habitualmente recorre la zona lo abordó exigiendo dinero para dejarlo en paz.

El joven se negó en un primer momento y los individuos no solo le mostraron un arma blanca y una de fuego, sino que comenzaron a golpearlo en varias partes del cuerpo, pese a que se reconocieron mutuamente.

La superioridad numérica les permitió quitarle su cartera, en la que tenía 6 mil pesos en efectivo, y su teléfono celular, para después darse a la fuga.

Vecinos que se dieron cuenta de lo sucedido pidieron apoyo médico para Leonel, que fue reportado estable; sin embargo, ya hay pistas de los presuntos agresores y existe confianza en que, tras la denuncia, sean llamados a cuentas.