Lo hallan sin vida con un disparo en la cabeza en Ciudad San Isidro

Durango, Dgo.

Un hombre fue localizado sin vida durante la madrugada de este domingo 15 de febrero, luego de que se reportara a los servicios de emergencia la presencia de una persona tirada en la vía pública en el fraccionamiento Ciudad San Isidro.

De acuerdo con el reporte, el aviso ingresó al número de emergencias 911 alrededor de las 04:00 horas, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y paramédicos hasta el cruce de la calle Comandante Ricardo Vázquez y avenida Miraflores.

Al arribar al sitio, personal de la Cruz Roja, a bordo de la unidad DG-126, confirmó que se trataba de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien ya no presentaba signos vitales. Durante la valoración inicial se detectó una probable herida producida por proyectil de arma de fuego en el lado derecho de la cabeza.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal acordonaron el área, mientras que agentes de la Unidad de Delitos de Homicidios realizaron las primeras diligencias en el lugar.

Un velador de una bodega cercana señaló a las autoridades que alrededor de las 03:30 horas observó a la persona tirada a un costado del carril lateral, por lo que posteriormente dio aviso a una patrulla municipal que realizaba recorridos de vigilancia.

Más tarde, un hombre que se identificó como compañero de trabajo del occiso informó que la víctima respondía al nombre de Emmanuel Antonio Mendoza Jiménez, de 30 años de edad, con domicilio en el mismo fraccionamiento. Indicó además que recibió un mensaje desde el teléfono del ahora fallecido, alertando alguna situación con el ahora difunto, mismo que era originario del municipio de Medellín, Veracruz.

Por instrucciones del agente del Ministerio Público, el cuerpo fue levantado y trasladado al anfiteatro de la Fiscalía General del Estado, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas de la muerte y continuar con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades no han informado hasta el momento si existe alguna línea de investigación definida en torno a los hechos.