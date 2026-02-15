Militares bebieron de más en un bar en Constitución y se pusieron “mala copa”

Durango, Dgo.

Un par de sujetos que se identificaron como militares, pero que se negaron a proporcionar sus datos personales, fueron detenidos a petición de la gerencia de un bar del corredor Constitución, en el que lanzaron insultos a todo el que se les puso enfrente.

Los asegurados son un par de individuos de entre 25 y 30 años de edad, que fueron entregados al Juez Cívico para su sanción administrativa.

Fue el sábado por la noche cuando los ya mencionados acudieron a un bar denominado California y, pasados de copas, comenzaron a mostrar conductas antisociales y agresivas con los presentes.

El personal del establecimiento, con la intención de mantener un buen ambiente entre todos los presentes, se acercó a ellos y también fueron insultados, por lo que decidieron solicitar apoyo policial.

Al sitio llegaron agentes municipales y estatales, a los que ambos individuos tampoco trataron del todo bien y se procedió a su arresto, tras el cual acabaron en una celda de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.