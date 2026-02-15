Murió mientras se rehabilitaba en un anexo de La Virgen

Durango, Dgo.

Un hombre que tenía 10 días internado en un centro de rehabilitación contra adicciones de la colonia La Virgen, murió a causa de una crisis médica aparentemente sufrida en su periodo de abstinencia.

La víctima fatal fue identificada como José Guadalupe R. R., quien tenía 36 años de edad y era paciente del “anexo” denominado “Ángeles de Dios”.

Fue el sábado cuando el personal de dicho establecimiento se dio cuenta de que la víctima tenía problemas para respirar, por lo que le brindaron auxilio; sin embargo, al notar que se trataba de una situación grave, decidieron llevarlo a un centro médico.

En un vehículo particular lo trasladaron al Hospital General 450, pero en el camino quedó inconsciente y, cuando el personal del área de urgencias lo valoró, ya no encontró signos vitales.

José Guadalupe, según trascendió, ingresó al mencionado centro de rehabilitación el pasado 5 de febrero, pues padecía de varias adicciones que habían mermado su estado físico y emocional.