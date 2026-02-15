No alcanzó a ver el clásico porque la detuvieron robando

Durango, Dgo.

Una mujer fue detenida en una frutería ubicada en la zona del Excampo Deportivo luego de ser sorprendida robando mercancía; según los denunciantes, su conducta es recurrente, pues ya antes la han detectado haciendo lo mismo.

La asegurada es Brenda “N”, quien dijo tener 35 años de edad y vivir en la colonia Valle Verde.

Fue el sábado por la tarde, un par de horas antes del clásico del futbol mexicano, que la mujer ingresó a una frutería de razón social “El Güero” y comenzó a ocultar productos entre sus cosas.

Cuando la detectaron, se prepararon para retenerla al salir del establecimiento y así lo hicieron, para enseguida pedir ayuda a la Policía Municipal.

Oficiales que recorrían la zona se acercaron y atendieron el señalamiento del encargado del establecimiento, que señaló que, aunque son robos menores, son recurrentes por parte de la fémina en mención.

Aun así, el negocio decidió no denunciarla y solo se le impuso una sanción administrativa, confiando en que esta será útil para frenar la conducta delictiva.