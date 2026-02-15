Su esposa lo apuñaló en el pecho por salir tarde del trabajo y arruinar el Día del Amor

Durango, Dgo.

Un conflicto de pareja registrado la noche del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, dejó como saldo a un hombre lesionado con arma blanca en el pecho y una mano, luego de una discusión ocurrida en la colonia Jesús María, la cual se extendió hasta la Diana Laura Riojas de Colosio.

El incidente fue reportado al número de emergencias 911 alrededor de las 20:30 horas, alertando sobre una persona herida con arma punzocortante en un domicilio ubicado sobre la calle 10 de Mayo, entre Artículo 16 y Artículo 21. Elementos de la Policía Preventiva,, acudieron al lugar para atender la situación.

De acuerdo con el informe, el lesionado fue identificado como L.D.G.P., de 31 años de edad, con domicilio en la colonia Jesús María. En el sitio se indicó que momentos antes había sostenido una discusión con su pareja sentimental, quien posteriormente se retiró del lugar junto con él sin dar mayores explicaciones.

Minutos después, se recibió un segundo reporte por una persona herida en la colonia Diana Laura Riojas de Colosio, sobre la calle Tabasco, entre 5 de Febrero y Diana Laura, donde las autoridades localizaron nuevamente al masculino, quien relató que su pareja, identificada como A.P.H.C., de 42 años, lo habría agredido con cuchillos presuntamente motivada por celos, luego de que él regresara tarde de su jornada laboral.

Según el testimonio, la mujer intentó herirlo a la altura del pecho, provocándole una lesión superficial en la parte central del tórax, además de cortaduras en los dedos anular y medio de la mano izquierda, al intentar defenderse.

Al lugar acudió la unidad 128 de la Cruz Roja Mexicana, cuyos paramédicos valoraron al lesionado e informaron que la herida en el pecho no representaba riesgo, mientras que las lesiones en la mano ameritaban traslado a la Clínica No. 1 del IMSS, donde recibiría sutura y atención médica.

Hasta el cierre de esta información, no se reportó la detención de la presunta agresora y las autoridades señalaron que el caso sería canalizado a la instancia correspondiente para su seguimiento legal.