Abren registro en Durango para pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

A partir de este lunes 16 y hasta el domingo 22 de febrero, se lleva a cabo el proceso de inscripción a las pensiones federales dirigidas a personas adultas mayores de 65 años y al programa Mujeres Bienestar, enfocado en mexicanas de entre 60 y 64 años de edad.

De acuerdo con información emitida por la Secretaría de Bienestar, durante esta jornada se habilitaron más de dos mil 500 módulos de atención en todo el país, incluidos distintos puntos del estado de Durango, con el objetivo de facilitar el acceso a estos apoyos económicos. Los módulos operan de lunes a domingo, en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde

Las autoridades federales señalaron que el registro se realiza de manera ordenada conforme a la letra inicial del primer apellido de las personas solicitantes, aunque los días sábado y domingo se brinda atención sin importar la inicial del apellido, con el fin de ampliar la cobertura y evitar rezagos.

Para completar el trámite, las y los interesados deben presentar identificación oficial vigente, acta de nacimiento legible, CURP actualizada, comprobante de domicilio reciente y un número telefónico de contacto. Todo el proceso es completamente gratuito y debe realizarse de forma personal, sin intermediarios.

En el caso de personas que, por razones de salud o movilidad, no puedan acudir al módulo correspondiente, la Secretaría de Bienestar informó que es posible solicitar una visita domiciliaria a través de la Línea de Bienestar 800 639 42 64, donde personal autorizado acude directamente al hogar para realizar el registro.

Estos programas forman parte de la estrategia federal de apoyo social y buscan fortalecer el ingreso económico de los sectores de mayor edad, reconociendo tanto la trayectoria laboral de las personas adultas mayores como el trabajo de cuidado realizado históricamente por las mujeres.

Para conocer la ubicación exacta de los módulos en Durango, la dependencia recomienda consultar el sitio oficial www.gob.mx/bienestar o las redes sociales institucionales.