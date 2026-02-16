+ Empezó la temporada de traiciones en Morena

+ Se están pegando hasta con la mano del metate

+ El libro de Scherer causa estragos en Morena

+ El cese de Arriaga que no acaba de aceptar

+ El Carnaval de Mazatlán tuvo 2 muertos

“Si votar cambiara algo, ya lo hubieran prohibido…”

Anónimo

El libro de Julio Scherer Ibarra, Ni Venganza ni Perdón, ha venido a fraccionar en distintos grupos y grupúscolos al Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y a exponer la resistencia de la 4T en México…..REVERSA.- Es una gran traición a los postulados de Andrés Manuel López Obrador, dicen unos del contenido del libro, pero otros lo celebran como la ruptura que se esperaba y que pudiera aniquilar a Morena…..TRAICIÓN.- Alguien dijo que hemos entrado de lleno a la “temporada de traiciones en Morena…”. Y lo dijo días antes de que apareciera el controversial libro y no se equivocó. La obra literaria considera una serie de hechos de los que no se supo antes y que exponen a AMLO como un intransigente, inculto y limitado intelectual al que le vino grande la Presidencia de México. Scherer Ibarra, recordemos, fue el principal consejero jurídico de López Obrador y conoció bien de cerca las formas y estilos de manejar los problemas nacionales, por eso muchos creen en lo explicado por Scherer Ibarra. Sostienen lo dicho por el ex consejero y advierten de consecuencias impredescibles por todo lo que se ha destapado en esa obra…..ÓRALE.- Una de las primeras reacciones en la “temporada de traiciones” es el cese del venezolano Marx Arriaga que, simple y sencillamente desconoció la orden y se atrincheró en lo que fuera su oficina durante varios años. Muchas veces se le ha informado que su cargo era un cargo de confianza que podía terminar en cualquier momento, pero el sudamericano rectifica y dice que no quiere quedarse por el cargo, sino para no descuidar el programa literario de la Secretaría de Educación Pública. Ayer, el titular del área, Mario Delgado, aseguró que desde inicios de año le comunicó a Arriaga que ya no le era funcional a la SEP, que tendría que aceptar un reacomodo en la oficina. Se negó, se le ofreció una embajada, tampoco la aceptó, como no acepta el cese y advierte que se quedará hasta que venga una orden por escrito y, sobre todo, hasta que no se concluya el plan de trabajo para la oficina, concretamente en lo relacionado con los libros de texto gratuitos que estuvieron a su cargo y en los que la SEP invirtió miles de millones de pesos…..FUERA.- Ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum ratificó la salida de Arriaga porque ya no le es funcional al gobierno federal. No importa si la acepta o no el señor, el cese le ha sido comunicado y no está a discusión si lo acepta o no…..PENDIENTES.- Arriaga, recordemos, porque lo hemos comentado, es quien tuvo a su cargo la renovación de los libros de texto que no pocos consideran adoctrinamiento hacia el Socialismo y por eso no lo aceptaron el año pasado que se conoció de sus contenidos. Los libros, por ahí fueron almacenados para seguir con el ciclo lectivo y ahí quedaron, de modo que están listos para la hoguera o para su destrucción por el cúmulo de ideas extranjeras que poco o nada tienen que ver con la realidad de México. Aunque, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los libros habrán de imponerse en las escuelas del país como parte de la Nueva Escuela Mexicana que, de acuerdo a los expertos, los contenidos de los libros no requieren de ninguna corrección o adición. Consideran los temas con la suficiente amplitud y certeza para la comprensión de los niños de México. Los mismos opinantes sostienen que para modificar los libros de texto gratuito debió hacerse una gran consulta entre los mexicanos, entre los padres de los chicos de primaria, antes de modificarles cualquier contenido. Se debió acudir a los expertos y no a una sola persona que, para empezar, ni es mexicano y aunque sea mucho muy inteligente y tenga muchos títulos, hizo un trabajo que no necesitaban los libros. El caso es que Arriaga sigue agorilado en lo que fuera su oficina y exige que lo saquen con las manos esposadas, como si fuera muy difícil esposarlo. Total que hay que seguir pendientes de esta trama, parte de la campaña de traiciones que acaban de inaugurar en Morena y que promete todavía muchas sorpresas…..MUERTE.- Nada más el día de la inauguración del Carnaval de Mazatlán hubo dos muertos. No precisamente en la ruta festiva, pero muy cerca, de modo que ocurrieron durante el festival. Por eso yo no voy, pero puede ir quien guste y a la hora que guste.

Saludos