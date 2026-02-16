Detuvieron a ‘El Pilingas’, ladrón que operaba en la zona de ‘Los Huizaches”

Durango, Dgo.

Un sujeto apodado “El Pilingas” fue detenido luego de un robo con violencia cometido en la colonia Universal; se cree que el sujeto operaba en esa zona desde hace tiempo y que suma varios atracos de este tipo en su haber.

El asegurado es Héctor Hugo “N”, quien tiene 47 años de edad y es conocido por el alias antes mencionado.

Según el informe, fue el fin de semana cuando el individuo amenazó a un peatón con un arma blanca y le exigió su dinero, lo que le permitió obtener 200 pesos, ilícito que ocurrió en la calle Nueva España.

La víctima llamó al número de emergencias 911 y policías que estaban en la zona lo encontraron cerca del sitio del atraco y lograron su aseguramiento.

Al revisar sus antecedentes, resultó que el tipo ha ingresado ya en varias ocasiones al Centro de Reinserción Social No. 1, casi siempre por el delito de robo.

Además, estaría ligado a robos recientes ocurridos en la zona de los fraccionamientos Huizache I y II, la propia colonia Universal y otros asentamientos cercanos. El tipo ya está en manos de la Fiscalía General del Estado para su procesamiento.