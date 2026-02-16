Fuerte choque en la avenida 5 de Febrero deja cuantiosos daños

Durango, Dgo.

Dos vehículos de modelo reciente resultaron con daños de consideración en un aparatoso choque ocurrido este domingo por la noche en el centro de la ciudad; el siniestro fue ocasionado por un conductor que no respetó la señal de alto.

El presunto responsable del choque es Fernando José, quien estaba al volante de una camioneta Kía Seltos de modelo reciente y circulaba por la calle Nogal cuando ocurrió el hecho de tránsito.

Mientras que el afectado es Omar Uriel, propietario de un automóvil MG5, que llevaba preferencia de paso por 5 de Febrero al momento del acontecimiento.

El siniestro ocurrió cuando el primero de los conductores, al ir de sur a norte, no se detuvo pese a la existencia de una señal de alto y ocasionó el fuerte siniestro, en el que ambas unidades tuvieron daños de consideración en la parte frontal.

Por fortuna, los mecanismos de seguridad de las unidades motrices funcionaron y ninguno de ellos tuvo lesiones de consideración, por lo que no hubo necesidad de asistencia médica.