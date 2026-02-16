Joven de 21 años muere a consecuencia de múltiples heridas

Gómez Palacio, Dgo.

Un joven de 21 años de edad murió en el municipio de Gómez Palacio a causa de varias lesiones que, según las investigaciones, él mismo se causó con un arma blanca; cuando su familia lo encontró, ya no tenía signos vitales.

El fallecido es un muchacho de nombre Ángel Gabriel, quien tenía 21 años de edad y vivía en la colonia El Refugio de la mencionada demarcación.

Fue el fin de semana cuando su familia, al notar que ya era tarde y no salía de su habitación, decidió buscarlo y lo encontraron con varias heridas de arma blanca, evidentemente autoinflingidas.

De inmediato solicitaron asistencia médica y al lugar llegó personal de la Cruz Roja Mexicana, que valoró al paciente y ya no encontró signos vitales.

De sus restos quedó a cargo el agente del Ministerio Público para los procedimientos de rigor; es de apuntar que en el 911 se brinda apoyo emergente a personas en situación de crisis emocional.