Obituario 16 de febrero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo del Sr. Cristian David Carmona Cervantes, de 37 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo de la Sra. Silvia Isabel Solís Quiñones, de 66 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección se está velando el cuerpo del Sr. Profesor José Luis Alvarado Flores, de 59 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo de la Sra. Hermelinda Muñoz Mijares, de 81 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala B se está velando el cuerpo del Sr. Luis Fernando Romero Jr., de 48 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En calle Estudiante #302 de colonia Guadalupe se está velando el cuerpo de la Joven Kathia Lizbeth Valles Ramírez, de 20 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #2 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. José Guadalupe Reyes Rodríguez, de 36 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #3 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Irma María Guadalupe Favela Alvarado, de 68 años, sus honras y sepelio están pendientes

En Cuarto Paseo de los Ríos #143 de Fracc. Río Dorado se está velando el cuerpo del Sr. Daniel Bernardo Flores Hernández, de 56 años, sus honras y sepelio están pendientes