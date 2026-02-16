Pintaba un domicilio de Los Arbolitos cuando se electrocutó

Durango, Dgo.

Un pintor fue hospitalizado con quemaduras de consideración luego de ser víctima de una electrocución cuando trabajaba en un domicilio del fraccionamiento Los Arbolitos, en la zona oriente de la ciudad.

La víctima, según informaron las autoridades, es un hombre de 60 años de edad que ya recibe atención especializada en el Hospital General 450.

Los hechos ocurrieron cerca del mediodía de este domingo en un inmueble ubicado en la calle Cereso, cuya segunda planta pintaba la víctima.

Fue ahí donde, de forma accidental, tocó una línea de media tensión, lo que le provocó quemaduras tanto en un brazo como en parte considerable del torso, por lo que se solicitó asistencia médica.

Personal de la Dirección Municipal de Protección Civil le brindó los primeros auxilios y lo entregó a personal de la Cruz Roja Mexicana, que se encargó de su traslado al centro médico mencionado.