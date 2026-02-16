Presas de Durango siguen con buen nivel de agua, aunque bajan ligeramente sus reservas

Durango, Dgo.

Las principales presas del estado de Durango registran niveles de almacenamiento favorables, aunque con una leve reducción en el volumen total de agua, de acuerdo con el más reciente reporte hidrológico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Al corte del 15 de febrero de 2026, el sistema de presas en la entidad acumula 1 mil 961 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa una ligera variación negativa respecto a mediciones previas, sin que hasta el momento se considere una situación de riesgo para el abasto agrícola o urbano.

Entre los embalses de mayor relevancia, la presa Lázaro Cárdenas reporta un almacenamiento superior a los 1 mil 340 millones de metros cúbicos, equivalente a poco más del 45 por ciento de su capacidad, mientras que la presa Francisco Zarco mantiene un nivel cercano al 49 por ciento, con más de 151 millones de metros cúbicos disponibles.

En la cuenca del Valle del Guadiana, destacan presas como Santiago Bayacora, Guadalupe Victoria y Francisco Villa, las cuales presentan porcentajes de llenado superiores al 90 por ciento, lo que garantiza condiciones estables para el suministro de agua potable y riego en la región.

Por su parte, presas de menor capacidad como Peña del Águila, Caboraca y Santa Elena también muestran niveles elevados, cercanos o superiores al 95 por ciento, reflejando un buen comportamiento del almacenamiento durante la temporada invernal.

El informe señala que no se registran derrames significativos y que las extracciones actuales se mantienen dentro de los rangos normales de operación, principalmente para uso agrícola en los distritos de riego del estado.

Autoridades federales indicaron que el monitoreo continuará de manera permanente, especialmente ante la cercanía del periodo de estiaje, con el objetivo de garantizar el uso responsable del recurso hídrico y anticipar posibles ajustes en la distribución del agua.