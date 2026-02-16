Productividad y redes sociales, eje de charla para estudiantes del ITD

Durango, Dgo.

Con un enfoque actual y cercano a la realidad estudiantil, en el Centro de Innovación Tecnológica del Instituto Tecnológico de Durango (ITD) se realizó la conferencia “Ser productivo y seguir viendo TikTok”, impartida por el psicólogo, terapeuta y emprendedor Alex Treviño, dirigida a alumnas y alumnos de la institución.

La actividad se desarrolló como parte de las iniciativas promovidas por el Consejo de Vinculación del ITD, presidido por Iris Aragón Santillano, con el objetivo de acercar a la comunidad estudiantil a temas relacionados con el bienestar personal, la productividad y el uso responsable de las redes sociales en un entorno cada vez más digital.

Previo a la conferencia, se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Colaboración entre el Instituto Tecnológico de Durango y el Consejo de Empresarios Jóvenes, acto que contó con la participación de Ana Karen Rivas Santillán, presidenta del organismo empresarial, así como del director del ITD, Guillermo de Anda Rodríguez.

Tanto la ponencia como la formalización del convenio permitieron generar un espacio de reflexión y aprendizaje, brindando a las y los estudiantes herramientas prácticas, experiencias y oportunidades para fortalecer su formación académica, personal y profesional. Además, se destacó la importancia del emprendimiento, la capacitación constante y la vinculación con el sector productivo como elementos clave para su desarrollo integral.