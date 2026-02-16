Sheinbaum lanza “Boxeando por la Paz” para alejar a 100 mil jóvenes de la violencia

Ciudad de México, 16 de febrero de 2026.

Con el objetivo de fomentar el deporte, la disciplina y la prevención de la violencia entre la niñez y la juventud, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el programa Boxeando por la Paz, una estrategia nacional que llevará clases gratuitas de boxeo a 100 mil niñas, niños y jóvenes de entre 6 y 29 años.

El proyecto contempla la participación de cinco mil boxeadoras y boxeadores, quienes fungirán como instructores en comunidades de todo el país. Las y los entrenadores serán incorporados al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, mediante el cual recibirán un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos, además de seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Durante la presentación realizada en la conferencia matutina, la mandataria federal destacó que esta iniciativa busca abrir oportunidades para la juventud y alejarla de entornos de riesgo. Señaló que el boxeo no solo es un deporte, sino una herramienta de formación que fortalece valores como el respeto, la constancia y la autodisciplina.

El programa forma parte del eje de Atención a las Causas, enfocado en garantizar el acceso a la actividad física como un derecho y como una vía para prevenir adicciones y conductas delictivas. Las clases tendrán una duración aproximada de una hora y se impartirán de lunes a viernes en espacios comunitarios.

Por su parte, autoridades federales detallaron que las inscripciones para las y los instructores estarán abiertas hasta el próximo 28 de febrero a través del portal oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, mientras que las clases iniciarán el 2 de marzo.

En la implementación del programa participa el Consejo Mundial de Boxeo, que facilitará la vinculación entre pugilistas, gimnasios comunitarios y centros de entrenamiento. Su presidente, Mauricio Sulaimán, calificó la iniciativa como un esfuerzo sin precedentes, al combinar el desarrollo deportivo con la construcción de paz social.

Boxeadoras y boxeadores profesionales que respaldan el proyecto coincidieron en que el boxeo puede transformar vidas y ofrecer un camino positivo a miles de jóvenes, al brindarles referentes, disciplina y una alternativa saludable para su desarrollo personal.

Con Boxeando por la Paz, el Gobierno de México apuesta por el deporte como motor de inclusión social y como una estrategia directa para fortalecer el tejido comunitario en todo el país.