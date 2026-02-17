Comercios locales no lograron repunte esperado durante el 14 de febrero en Durango

Durango, Dgo.

La celebración del Día del Amor y la Amistad no representó un impulso significativo para la mayoría de los pequeños negocios en la capital duranguense, ya que las ventas registradas durante esa fecha se mantuvieron en niveles similares a los de cualquier fin de semana habitual.

De acuerdo con representantes del comercio organizado, los establecimientos dedicados a la venta de obsequios, prendas de vestir y accesorios no observaron un incremento notable en sus ingresos, contrario a las expectativas que tradicionalmente se generan en torno a esta conmemoración.

La consejera de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño y vicepresidenta del corredor Constitución, Beatriz Zamora, explicó que únicamente algunos sectores lograron resultados favorables, principalmente los restaurantes y los negocios dedicados a la comercialización de flores, mientras que el resto de los giros permaneció con baja actividad.

La dirigente señaló que el comportamiento del consumo está estrechamente ligado al panorama económico que enfrenta la población desde finales del año pasado, lo que ha obligado a muchos comerciantes a actuar con cautela. Indicó que varios negocios optaron por no invertir en mercancía especial para la fecha, ante el riesgo de no recuperar la inversión debido a la debilidad en la demanda.

Aunque existía la esperanza de que el 14 de febrero ayudara a revertir la inercia negativa generada por la llamada “cuesta de enero”, los resultados no fueron los esperados para el comercio minorista.

Zamora añadió que el inicio de 2026 ha sido complejo para prácticamente todos los sectores económicos, con excepción parcial del giro restaurantero, que logró captar mayor afluencia de clientes, aunque sólo durante ese fin de semana y sin que ello represente una recuperación sostenida.

Finalmente, comentó que, si bien se observó mayor movimiento de personas en el primer cuadro de la ciudad y en zonas comerciales como el corredor Constitución, dicha afluencia no se tradujo en un aumento real de las ventas para los pequeños establecimientos, que continúan enfrentando un entorno económico adverso.