Explorer vuelca donde ocurrió el trágico accidente de la semana pasada en el Periférico

Durango, Dgo.

Un joven resultó lesionado al volcar durante la madrugada de este martes en el tramo del Periférico de Durango administrado por Caminos y Puentes Federales; por fortuna, fue reportado estable.

La víctima es Edigenio Montiel Cabada, quien dijo tener 27 años de edad y vivir en la localidad de El Nayar.

Los hechos ocurrieron a eso de las 06:00 horas, cuando conducía una camioneta Ford Explorer modelo 1996, cuyo control perdió a la altura del puente El Ciprés.

Un aparente descuido le hizo salir del camino abruptamente y luego subir de nuevo a la cinta asfáltica, pero se descontroló por completo y la unidad motriz acabó con las cuatro ruedas hacia arriba.

Tras el percance, acudió al lugar de los hechos una ambulancia de Capufe, cuyo personal asistió al afectado; en tanto que a Guardia Nacional se hizo cargo de los procedimientos de rigor.