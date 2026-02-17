Fallece interno del CERESO No. 1 tras traslado de emergencia al Hospital 450

Durango, Dgo.

Un hombre de 41 años de edad perdió la vida luego de ser trasladado de urgencia al Hospital General 450, a donde arribó sin signos vitales a bordo de una ambulancia del Centro de Readaptación Social No. 1.

De acuerdo con el reporte del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), el ingreso fue notificado a las 12:00 horas, donde personal médico confirmó el fallecimiento del paciente, identificado como Alfredo Arcadio Torres Castañeda, de 41 años de edad.

Según la información obtenida en el nosocomio un custodio del CERESO No. 1, quien informó que alrededor de las 11:35 horas se le asignó el traslado urgente de un interno que se encontraba en el área de enfermería del centro penitenciario. Minutos después, cerca de las 11:40 horas, partieron en la ambulancia del penal junto con otros dos elementos hacia el Hospital 450.

Al arribar al área de urgencias, el paciente fue ingresado de inmediato, donde se les notificó que ya no contaba con signos vitales. El custodio señaló que el interno presentaba un diagnóstico previo de tuberculosis pulmonar, además de úlceras, según lo indicado por médicos del área de enfermería del centro penitenciario. Indicó desconocer el delito por el cual estaba procesado, así como la fecha exacta de su ingreso al penal.

Ante estos hechos, el representante social ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro del Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios correspondientes para determinar la causa legal de la muerte y continuar con los trámites de ley.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.