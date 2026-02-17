Jovencito murió tras volcar junto a su tío

Mapimí, Dgo.

Un joven de 19 años de edad murió cuando recibía atención médica por las lesiones sufridas en una volcadura, ocurrida el lunes en territorio de Mapimí, percance en el que un tío suyo resultó lesionado.

El fallecido es Brayan Alberto de la Cruz Ávila, quien tenía su domicilio en la localidad de Bermejillo; mientras que el lesionado es su tío Juan Ramón, de 33 años, quien fue hosptialziado.

Los hechos ocurrieron el lunes por la madrugada, cuando ambos viajaban en automóvil por la carretera que une a Mapimí con su lugar de origen; a la altura del kilómetro 2, el mayor de ellos perdió el control del coche y volcaron.

Tras un reporte al número de emergencias, una ambulancia los trasladó a ambos al Hospital No. 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Gómez Palacio, adonde el jovencito ingresó en estado critico.

Por desgracia, horas después de su ingreso perdió la vida, mientras que su tío es reportado estable. De las investigaciones posteriores al incidente quedó a cargo la Fiscalía General del Estado.