Murió motociclista tras fuerte accidente; falleció en el Hospital 450

Durango, Dgo.

Un joven motociclista perdió la vida la mañana de este martes, luego de permanecer hospitalizado tras sufrir un aparatoso accidente vial ocurrido la noche del viernes 14 de febrero, en una carretera paralela rumbo a la comunidad de Chupaderos.

De acuerdo con información confirmada por personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) Durango, el fallecimiento se registró en el Hospital General 450, a consecuencia de la gravedad de las lesiones que presentó desde su ingreso.

El accidente fue reportado alrededor de las 21:30 horas al número de emergencias 911, alertando sobre el ingreso de un masculino gravemente lesionado derivado de un choque.

La víctima fue identificada con las iniciales J. M. G. H., de 25 años de edad, originario del poblado San Vicente, Chupaderos, quien fue ingresado, con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico severo, traumatismo cerrado de tórax, neumotórax izquierdo y fractura de la vértebra torácica, lesiones que finalmente le provocaron la muerte pese a los esfuerzos médicos.

Según las primeras indagatorias, el percance ocurrió aproximadamente a las 20:00 horas, cuando el joven circulaba a bordo de una motocicleta Italika FT 150Z, color verde con blanco, con placas 09KXS4, con dirección hacia Chupaderos. En el trayecto, una motoneta con varias personas se encontraba detenida sobre la vía tras quedarse sin gasolina.

Al intentar esquivar el obstáculo, el motociclista realizó una maniobra repentina, perdió el control de la unidad y cayó sobre la cinta asfáltica, siendo proyectado varios metros, lo que le ocasionó lesiones de extrema gravedad.

Testigos solicitaron apoyo al sistema de emergencias, arribando al sitio elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron al lesionado de urgencia al Hospital 450.

Tras confirmarse el deceso, las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.