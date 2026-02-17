Nadadores de alto rendimiento deberán pagar $4,800 por uso de carril en la Alberca 450

Durango, Dgo. — Padres de familia de deportistas denunciaron inconformidad ante el cobro que se pretende aplicar por el uso de carril en la Alberca 450, el cual asciende a 4 mil 800 pesos mensuales por una hora diaria de entrenamiento, medida que, aseguran, impactará directamente en la preparación de atletas de alto rendimiento.

De acuerdo con los padres, este cobro se suma a los gastos que ya asumen para que sus hijos puedan competir, como el pago de entrenadores especializados, equipo, viajes y competencias, lo que incrementa considerablemente la carga económica para las familias.

La Alberca 450 es señalada por los propios usuarios como la única instalación en el estado que cumple con especificaciones olímpicas, por lo que representa el único espacio donde los nadadores pueden entrenar en condiciones adecuadas para competencias nacionales.

Ante ello, los padres advierten que no existe una alternativa real para los deportistas, por lo que el cobro se vuelve prácticamente obligatorio si desean continuar con su preparación profesional.

Según la información proporcionada por los inconformes, 216 nadadores representan actualmente al municipio.

Más de 100 jóvenes entrenan diariamente en la alberca para distintos eventos nacionales.

Son 7 atletas son considerados posibles medallistas en la próxima Olimpiada y Paralimpiada Nacional.

Los padres señalan que el incremento de costos podría provocar que algunos jóvenes abandonen el deporte competitivo por falta de recursos, lo que impactaría no solo en sus carreras, sino en la representación deportiva del estado.

Las familias hicieron un llamado a las autoridades deportivas y municipales para revisar la medida y generar esquemas de apoyo, al considerar que el deporte de alto rendimiento requiere impulso institucional y no mayores cargas económicas.

Advirtieron que continuarán organizándose para buscar diálogo y evitar que la medida limite el acceso al entrenamiento profesional, especialmente para los atletas con aspiraciones de representar a Durango en el ámbito nacional.