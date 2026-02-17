Pasajero de Baja California le robó 11 mil pesos a un taxista

Durango, Dgo.

Un taxista fue despojado de casi 11 mil pesos en efectivo que llevaba consigo para el pago de un seguro; el presunto responsable fue su pasajero, que aprovechó que el chofer tenía el dinero a la vista para quitárselo.

El afectado es un chofer de 57 años de edad que, según lo narrado a las autoridades, se confió y colocó el monto ya mencionado en el asiento del pasajero.

Antes de ir a pagar la póliza de seguro para la que tenía destinado el recurso, decidió tomar pasaje en la Central Camionera y ahí recogió a un individuo que, en la plática, dijo ser originario de Baja California.

El individuo subió al asiento de atrás y le pidió llevarlo a un hotel en la colonia Nueva Vizcaya; cuando estaba por descender, tomó a toda prisa el dinero que vio en el asiento del pasajero e ingresó a dicho establecimiento.

El taxista fue tras él, pero no lo pudo alcanzar, gracias a que el tipo aparentemente conocía el lugar y salió por otro de los accesos del lugar.

El afectado reconoció que mantuvo el dinero a la vista del presunto ladrón en todo momento, lo que incidió para que se diera el atraco.