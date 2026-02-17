Promueve Martín Vivanco detección temprana para proteger a la niñez

Para asegurar que todas las niñas y niños tengan acceso a la detección temprana de enfermedades mediante un tamizaje neonatal ampliado y, con ello, a oportunidades de vida más justas, el diputado Martín Vivanco Lira, propuso reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y a la Ley de Salud del Estado.

“Estoy convencido de que el origen no tiene que ser destino; la igualdad solo se logra con una acción decidida del Estado para abatir desigualdades ajenas al individuo. El tamizaje ya se realiza, pero hay diferencias y falta claridad en los programas; debemos actualizarlo para que todos los que nazcan en el Estado tengan las mismas oportunidades de ejercer su derecho a la salud”, señaló.

Al realizar la ampliación de motivos, Vivanco Lira explicó que la propuesta establece la obligatoriedad del tamizaje neonatal integral en todos los centros de salud públicos, además de fortalecer los programas existentes y ampliar la detección de padecimientos desde las primeras horas de vida.

“Proponemos garantizar el tamizaje neonatal integral en todos los centros de salud públicos. Detectar una enfermedad a tiempo no es solo un diagnóstico, es un verdadero salvavidas; se trata de prevenir y no reaccionar tarde, y de construir una política pública verdaderamente igualitaria”, resaltó.

El representante de Movimiento Ciudadano puntualizó que la prevención representa no solo un ahorro para el sistema de salud, sino también tranquilidad para las familias, al evitar complicaciones que pueden acompañar a una persona durante toda su vida; propuesta a la que se sumó la diputada Flora Leal.

Por ello, indicó que las prioridades garantizar que todos los bebés sean tratados de forma igual y puedan ejercer su derecho a la salud, ya que no es lo mismo cuando la atención se brinda en una clínica privada, donde el tamizaje abarca más enfermedades, que en una clínica pública.

“Lo que pretende esta iniciativa es dejar claras las obligaciones de las autoridades, que rindan cuentas y que los programas se revisen periódicamente; buscamos garantizar una igualdad en el punto de partida para todas y todos”, expresó.