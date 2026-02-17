Sindicato del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo inicia protesta de brazos caídos

Pueblo Nuevo, Durango.

Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo iniciaron este martes una manifestación de brazos caídos, en protesta por la falta de diálogo con la presidenta municipal y el presunto incumplimiento del convenio colectivo de trabajo.

De acuerdo con los representantes sindicales, la medida fue adoptada ante la ausencia de respuesta por parte de la autoridad municipal a diversas solicitudes que, aseguran, no implican incrementos salariales ni nuevas prestaciones, sino el respeto a derechos ya establecidos en el contrato colectivo vigente.

Entre las principales demandas se encuentran el reconocimiento de una jubilación justa, el cumplimiento de apoyos como despensas, el pago de quinquenios, así como el respaldo institucional en marchas y apoyos a compañeros fallecidos, beneficios que, según los trabajadores, forman parte de los acuerdos laborales históricos del sindicato.

Los inconformes señalaron que han buscado en reiteradas ocasiones un diálogo público y directo con la presidenta municipal para exponer sus planteamientos y encontrar soluciones, sin que hasta el momento se haya concretado una mesa de negociación.

Advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable en los próximos días, podrían intensificar sus acciones de protesta, siempre dentro del marco legal, con el objetivo de que se respeten las condiciones laborales pactadas.

Finalmente, los trabajadores reiteraron que su movimiento no busca afectar a la ciudadanía, sino defender los derechos laborales adquiridos, por lo que hicieron un llamado a las autoridades municipales a privilegiar el diálogo y la conciliación.