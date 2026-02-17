Sus familiares fueron a buscarla y la encontraron sin vida

Vicente Guerrero, Dgo.

Una joven mujer de 27 años de edad fue encontrada sin vida en un domicilio del municipio de Vicente Guerrero por su propia hermana, quien perdió el contacto con ella unas horas antes del hallazgo.

La víctima fatal es A. M. O., quien tenía su domicilio en la colonia Chicago, lugar en el que ocurrió la tragedia.

Según los datos recopilados por las autoridades, la joven vivía sin compañía en dicho domicilio y el domingo por la tarde dejó de responder los mensajes de su familia.

Sin embargo, la preocupación se dio el lunes, pues intentaron de nuevo contactarla y, al no tener resultados, fueron a buscarla; tras llamar a la puerta y no hallar respuesta, una de sus hermanas se asomó por la ventana y la alcanzó a ver inconsciente.

Enseguida pidió apoyo y al sitio llegó personal de la Dirección Municipal de Protección Civil, que ingresó al inmueble y la encontró ya sin signos vitales, por lo que nada se pudo hacer para salvarla.

Es de recalcar que en el número de emergencias 911 se brinda apoyo emergente a personas en situación de crisis emocional.