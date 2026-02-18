Asalta a conductor de Bolt y le roba 9 mil pesos a punta de cuchillo 

Durango, Dgo.

Un conductor de la plataforma Bolt fue víctima de un asalto con arma blanca durante la madrugada de este lunes, luego de que un pasajero se negara a pagar el servicio y lo despojara de 9 mil pesos en efectivo.

De acuerdo con el reporte al número de emergencias 911, los hechos ocurrieron a las 06:00 horas en la entrada del fraccionamiento Río Dorado, donde el afectado solicitó apoyo policial tras ser amagado.

El conductor, identificado como B. R. H., de 28 años, relató que un hombre solicitó el servicio de la aplicación para realizar diversos recorridos por la ciudad. Al arribar al fraccionamiento Río Dorado, el pasajero sacó un cuchillo de entre sus ropas y lo amenazó, exigiéndole el dinero que llevaba consigo. Ante el riesgo, la víctima entregó 9 mil pesos, tras lo cual el agresor huyó a pie entre los edificios del sector.

Elementos de la corporación municipal acudieron al sitio, realizaron recorridos de búsqueda en la zona, sin lograr localizar al presunto responsable. Finalmente, al afectado se le brindó asesoría para interponer la denuncia formal correspondiente ante la autoridad ministerial.

Las autoridades exhortaron a conductores de plataformas a extremar precauciones, especialmente en horarios nocturnos, y a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo.