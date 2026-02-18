+ No habrá, por lo pronto, reforma electoral

+ Verde y PT se agorilan y revientan iniciativa

+ Pegaría a sus diputados y senadores eternos

+ Aunque ellos propondrán su iniciativa

+ Filón de oro para el Municipio en calles

“¿La diferencia entre un político y un buitre? Que el buitre no finge que le importas”.

Anónimo

No pudieron llegar a un acuerdo Morena y sus aliados, por tanto, no habrá reforma electoral, al menos en el corto plazo. O sea, los privilegios partidarios se mantendrán intactos. Era de esperarse…..SUICIDIO.- Es que, tanto el Verde como el PT saben que aprobar la reforma electoral, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, sería tanto como echarse la soga al cuello. Nadie debe sorprenderse con la conclusión adversa de la iniciativa…..PLANES.- La iniciativa de reforma, entre otras cosas necesarias para el país, considera la eliminación de las diputaciones plurinominales y senadurías de partido. Muchos conocidos políticos, que toda su vida han sido plurinominales, no volverían a una curul…..ZONZOS.- No son zonzos ni los petistas ni los verdes, porque entienden que si desaparecen las plurinominales muchos de sus “dueños” se quedarían en la calle, sin fuero y sin posibilidad de seguir disfrutando las mieles legislativas que eso implica, además de que perderían la inigualable posibilidad de viajar por el mundo a costillas nuestras…..ABUNDANCIA.- Los inconformes PT y Verde saben que, de aprobar la iniciativa presidencial, estarían condenándose a la exagerada medianía, o a la republicana austeridad, y eso, ni tontos. Ya nos la hicieron una vez, cuando el ex presidente Andrés Manuel López Obrador propuso reducir el gasto en partidos y políticos. Se puso a votación la iniciativa y los ilustres legisladores abandonaron el recinto legislativo. No hubo cuórum para autorizar la quita en las ofensivas prebendas partidarias. Justo lo que están haciendo ahora verdes y “trabajadores” al rechazar la “retrógrada” iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que de entrada teminaría con esas carreras legislativas de toda la vida, lo que los listillos diputados y senadores no están dispuestos a aceptar. Creen que todavía les queda gas como para legislar otros cincuenta años seguidos…..APROBADOS.- Ojalá que la negativa fuese definitiva, que no tuviera otra oportunidad de sobrevivir, pero para justificar su temor a perder la “vida eterna” estarían por corregir la iniciativa que, considera puras malas para ellos, y aunque todavía no se conocen sus propuestas, lo más probable es que quieran mantener las plurinominales y los ofensivos gastos partidistas, de modo que, no cantemos victoria. Todavía se le mueve una patita a las plurinominales eternas, lo peor…..ALTO.- Advertir que en la iniciativa, la jefa de la nación sugiere que las campañas políticas sean más cortas y más restringidas en cuanto a su gasto, pero…tampoco lo admiten los verdepeteros, porque de la misma forma les pegaría a sus eternos legisladores, que llevan toda su vida brincando de la Cámara de Senadores a la de Diputados y viceversa, sin que nadie haya emitido alguna vez un voto en su favor. Obviamente, y eso no está a discusión, en ningún sistema político, por democrático que parezca, se hace lo que ocurre acá, que el gobierno atranca de dinero a los partidos y candidatos para que hagan campaña y luego vengan a robarnos, cuando lo correcto sería que quien quiera azul celeste, que gaste en campaña los dineros de sus ahorros, ¿o no?…..BILLETES.- Si el Municipio insiste en ir por los billetes de los ciudadanos, algo que la sociedad le agradecería es que proceda contra los vehículos chatarra que están abandonados en todas las calles y que mucho afectan la vialidad citadina. Ya lo hemos sugerido, pero como del Municipio y del Gobierno nadie nos lee, no ha pasado nada. No obstante, es posible decir que las leyes municipales prohíben que los automóviles permanezcan más de un día en la calle. Hemos visto en otras partes del mundo cómo personal municipal anda marcando las llantas de los autos abandonados, y si no son movidos en las últimas 24 horas, vienen fuertes sanciones para sus propietarios. Aparte, muchos de esos armatostes ya no funcionan, no tienen por qué estar en las calles. El deshuesadero sería su destino para poder tener calles más libres que tanto se necesitan…..ADIÓS.- Ante la muerte de la señora Beatriz Deras, nuestro abrazo solidario a su hijo el C.P. Ismael Hernández Deras y a todos los que le sobreviven.

