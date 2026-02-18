Detuvieron a dos cocineras por fumar “mostaza” en una plaza

Durango, Dgo.

Dos mujeres jóvenes fueron detenidas al ser descubiertas ingiriendo una sustancia prohibida una plaza del centro de la ciudad, lo que está definido como infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno.

Las aseguradas son G. A. H., y S. E. C., quienes tienen 21 y 23 años de edad y se identificaron como cocineras.

Fue el martes por la noche cuando elementos de la Policía Municipal, al recorrer las inmediaciones del templo de Santa Ana, se percataron del peculiar olor de dicho enervante, por lo que se acercaron a las féminas.

Estas ocultaron los residuos, pero dada la flagrancia de la falta, los oficiales procedieron a una inspección en la que les encontraron evidencias que justificaron la doble detención, por lo que procedieron a esta.

Las jóvenes fueron entregadas al Juez Cívico, que impuso un arresto en las celdas de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.