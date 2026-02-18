Hallaron a un ejecutado junto a un camino

Canelas, Dgo.

Un joven fue encontrado muerto junto a la carretera que une a los municipios de Canelas y Topia, en la región de Las Quebradas de Durango; los indicios apuntan a que se trata de una víctima de ejecución.

La persona fallecida, según trascendió, es un joven de unos 20 años de edad que no ha sido identificado, que vestía playera en color verde militar, chamarra de camuflaje, pantalón de mezclilla y zapatos de color negro.

Según el informe, fue el martes cuando personas que transitaban por la carretera serrana notaron la presencia de los restos a un costado, en un pequeño barranco, por lo que avisaron a las autoridades.

Estas llegaron poco después y confirmaron la existencia del cadáver, al que le observaron una herida en la región craneal, aparentemente causada con un arma de fuego.

De la escena y los restos sin vida se hizo cargo la Fiscalía General del Estado, que se encargó de su traslado al anfiteatro de Santiago Papasquiaro para la realización de la necropsia de ley.