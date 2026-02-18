“No es negociable”: arzobispo de Durango endurece postura y compara el aborto con “contratar un sicario”

En medio del debate sobre la despenalización del aborto en Durango, el arzobispo Faustino Armendáriz volvió a fijar una postura contundente que reaviva la discusión pública entre derechos, religión y política.

Durante un mensaje en el contexto de las actividades de reflexión de temporada, el líder de la Iglesia Católica en la entidad afirmó que, desde su visión, una mujer que aborta “queda marcada para toda la vida”, y subrayó que la institución eclesial no contempla ningún cambio en su postura.

“No hay posibilidad de que la Iglesia esté a favor, no es negociable. Es como contratar un sicario; nunca estaremos a favor de la muerte”, declaró.

Las palabras surgen en un momento clave, mientras organizaciones civiles y activistas presionan al Congreso local para armonizar la legislación con resoluciones judiciales que han señalado la inconstitucionalidad de la penalización absoluta.

El arzobispo aseguró que han sostenido conversaciones con integrantes del Poder Legislativo, y consideró que la mayoría comparte principios morales alineados con la postura eclesial.

Según sus declaraciones, muchos diputados “son personas de valores”, a quienes describió como coherentes en sus convicciones, incluso con formación cristiana o católica, lo que —dijo— genera confianza en el rumbo de la discusión.

En paralelo, Armendáriz destacó la participación de la comunidad en las ceremonias religiosas, calificando la imposición de ceniza como un acto de fe con amplia respuesta social.

Señaló que el llamado a la reflexión convoca a personas de todas las edades, desde niños hasta jóvenes y adultos, lo que consideró una muestra del arraigo religioso en la entidad.

Las declaraciones se suman a un escenario polarizado en el que conviven posturas irreconciliables: por un lado, colectivos que exigen garantizar derechos reproductivos; por otro, sectores religiosos que sostienen una defensa absoluta de la vida desde la concepción.

Mientras el Congreso mantiene en agenda el tema, la discusión pública se intensifica y deja en evidencia que el tema no solo es jurídico, sino profundamente social, moral y político.