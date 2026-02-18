Obituario 18 de febrero de  2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)
En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo de la Policía Vial Maricela Jiménez Torres, de 53 años, sus honras y sepelio están pendientes
En sala A se está velando el cuerpo del Sr. Pedro del Campo Ortiz, de 92 años, sus honras y sepelio están pendientes
En sala Espíritu Santo está velando el cuerpo de la Maestra Leticia Guadalupe Gámiz Piedra, de 33 años, sus honras y sepelio están pendientes
En domicilio conocido en El Mezquital, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. Doña Beatriz Deras Rodríguez, de 84 años, sus honras y sepelio están pendientes
FUNERALES GARRIDO
En capilla Verona se está velando el cuerpo del Sr. Luis Alberto Soto Enríquez, de 44 años, sus honras y sepelio están pendientes
En domicilio Conocido en Localidad Barrio de Guadalupe, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. Oscar Muñoz Flores, de 61 años, sus honras y sepelio están pendientes