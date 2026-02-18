miércoles, febrero 18, 2026

Obituario 18 de febrero de  2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo de la Policía Vial Maricela Jiménez Torres, de 53 años, sus honras y sepelio  están pendientes

En sala A se está velando el cuerpo del Sr. Pedro del Campo Ortiz, de 92 años, sus honras y sepelio  están pendientes

En sala Espíritu Santo está velando el cuerpo de la Maestra Leticia Guadalupe Gámiz Piedra, de 33 años, sus honras y sepelio  están pendientes

En domicilio conocido en El Mezquital, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. Doña Beatriz Deras Rodríguez, de 84 años, sus honras y sepelio  están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla Verona se está velando el cuerpo del Sr. Luis Alberto Soto Enríquez, de 44 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio Conocido en Localidad Barrio de Guadalupe, Dgo.,  se está velando el cuerpo del  Sr. Oscar Muñoz Flores, de 61 años, sus honras y sepelio están pendientes

