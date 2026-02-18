Pasará 4 años preso por no dar la pensión a su hijo

Durango, Dgo.

Un sujeto pasó más de 10 años sin pagar la pensión alimenticia de su hijo, pese a la existencia de un acuerdo judicial, fue sentenciado a 4 años de cárcel luego de que se denunció dicha omisión.

El sentenciado es Carlos Eduardo Lugo Hernández, quien además de dicha pena privativa de la libertad y una multa de 18 mil 365 pesos, deberá pagar el 30 por ciento de sus ingresos de septiembre de 2024 a febrero de 2026.

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía General del Estado, el ya mencionado reside en la región Laguna de Durango y, tras la resolución de un juez de lo familiar, realizada en el año 2014, jamás pagó lo correspondiente.

Ante ello, se le denunció ante el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, y una vez que se encontraron indicios de las omisiones, el caso se llevó a juicio oral.

Una vez que el juez de la causa analizó las pruebas de las omisiones y analizó los testimonios de las partes, llegó a la resolución mencionada; la pena de cárcel deberá ser cumplida en el Centro de Reinserción Social No. 1.