Se acabaron las pensiones doradas: Sheinbaum va por el fin de privilegios y rescate de 5 mil mdp

Ciudad de México, 18 de febrero de 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para eliminar las pensiones millonarias de exfuncionarios de altos mandos de confianza, una medida que busca cerrar el paso a los privilegios y recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos para destinarlos a los Programas para el Bienestar.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la propuesta modifica el artículo 127 de la Constitución para establecer que, en adelante, ninguna pensión de exfuncionarios de confianza podrá exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal. Aclaró que la reforma no será retroactiva y no afectará a trabajadoras y trabajadores con contratos colectivos.

“Nos estamos refiriendo a los altos mandos de confianza a quienes, con recursos del pueblo, se les siguen pagando pensiones altísimas. En un gobierno que busca eliminar privilegios, eso no puede continuar”, subrayó la Presidenta.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, detalló que la iniciativa se sustenta en tres ejes: Austeridad Republicana, Humanismo Mexicano y Responsabilidad Financiera, y aplicará a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos, empresas de participación estatal y la banca de desarrollo.

Por su parte, la secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, presentó cifras que dimensionan el impacto del problema. En Petróleos Mexicanos, 544 personas pensionadas reciben ingresos superiores a los de la Jefa del Ejecutivo, con un costo anual de 1,827 millones de pesos. En la Comisión Federal de Electricidad, 2,199 pensionados superan esas percepciones, lo que representa 4,496 millones de pesos al año.

También se registran casos en la banca de desarrollo: en Nacional Financiera (9 pensionados por 16 mdp anuales), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (19 pensionados por 37 mdp) y Banco Nacional de Comercio Exterior (22 pensionados por 45 mdp).

Sheinbaum reiteró que el objetivo es terminar con los privilegios heredados y redirigir recursos públicos a políticas sociales que beneficien a la mayoría. “Pensiones sin privilegios y con justicia social”, afirmó, al confirmar que la iniciativa será turnada al Senado en los próximos días para su análisis y eventual aprobación.