Se debate entre la vida y la muerte tras ser atropellado en el bulevar José María Patoni

Durango, Dgo

Un hombre identificado como Luis Verdín Soria, de 53 años de edad, permanece en estado delicado luego de resultar gravemente lesionado en un accidente vial tipo atropellamiento registrado la noche de ayer en la ciudad de Durango.

El lesionado fue ingresado de emergencia al Hospital General 450, donde recibe atención médica especializada tras presentar traumatismo craneoencefálico severo, fractura de la vértebra C1, contusiones pulmonares, así como fractura de tibia y peroné del lado izquierdo, lesiones consideradas de alto riesgo.

De acuerdo con el reporte oficial, cerca de las 19:00 horas se recibió un aviso por parte del C5, informando sobre el ingreso del paciente al nosocomio luego de haber sido atropellado sobre el bulevar José María Patoni, a la altura del residencial El Cortijo.

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades, mientras que el estado de salud del lesionado se reporta como grave, por lo que permanece bajo estricta vigilancia médica.