Se le voló la cachucha y cayó de una camioneta en movimiento; luchan por salvarlo

Guadalupe Victoria, Dgo

Un adolescente de 17 años resultó con lesiones de consideración luego de sufrir una caída mientras viajaba en la caja de una camioneta en el municipio de Guadalupe Victoria, Durango.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital General 450, donde permanece bajo atención médica tras presentar fractura en la región frontal, neumotórax y múltiples contusiones, lesiones que fueron calificadas como delicadas por personal de salud.

De acuerdo con el reporte, el accidente ocurrió ayer alrededor de las 14:15 horas, cuando el menor se desplazaba en la parte trasera de una camioneta Ford Lobo, color blanco, sobre la calle Héroes de Chapultepec, en la cabecera municipal. En un momento, su cachucha salió volando y, al intentar recuperarla, perdió el equilibrio y cayó de la unidad en movimiento.

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y reiteraron el llamado a evitar viajar en la caja de vehículos, especialmente menores de edad, ya que esta práctica representa un alto riesgo y puede derivar en accidentes graves.