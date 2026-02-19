+ Seguimos siendo los primeros, ahora en persecución

+ Nos quieren callar a punta de auditorías fiscales

+ Nos asfixiaron en cuestión económica, no funcionó

+ Si algo nos pasa, ya saben de dónde viene

“Los carniceros de hoy serán las reses de mañana…”

Anónimo

Unos cincuenta años hace que el gobierno del estado no audita a un medio de comunicación, y en este momento, como para seguir siendo los primeros, también somos el primer medio en ser auditados en Durango…..TIEMPO.- No es casualidad, sino causalidad, que hace meses la Secretaría de Finanzas y su area fiscal correspondiente, vienen revisando nuestra contabilidad, no para checar que esté bien, sino para agarrar cualquier pretexto y perjudicarnos…..TERRORISMO.- Siempre, el terrorismo fiscal, ha sido una de las armas más perversas de la administración pública para silenciar a un medio, y con nosotros lo están intentando desde hace más de año, cuando decidimos transitar sin la publicidad estatal, sin unirnos a la lisonja…..TIEMPO.- La persecución no cesa. Nos trae ocupados y preocupados, por eso hay días en que no aparece nuestro comentario, porque hay que revisar los argumentos legales oficiales para silenciarnos y… tenemos que defendernos, porque los contribuyentes también tenemos derecho a la defensa, cuando de un exceso gubernamental se trata…..HISTORIA.- Llegará el momento en que les compartamos la historia completa de este desencuentro malvado, pero por lo pronto aquí seguimos aguantando la bribonada con que nos quieren silenciar. Y nos quieren silenciar solo por no unirnos a la corte de aduladores, ni siquiera por algún señalamiento contra la administración. El gobierno estatal nos ha cerrado cualquier posibilidad de ingreso, y a ese pesar aquí seguimos, y como lo hemos dicho, repetimos: aquí seguiremos todavía por un buen tiempo. No funcionó lo que se esperaba: cerrándonos las puertas de las distintas dependencias y ahora están emperrados en más revisiones a nuestra contabilidad, repetimos, no para checar que todo esté bien, sino para encontrar cualquier detalle menor, cualquier palabra mal escrita y echarnos el camión encima…..AVISO.- Nuestros seguidores tienen que saber que el gobierno estatal nos está jugando chueco, nos están persiguiendo al puro estilo de la mafia siciliana en Nueva York, pero pueden tener la seguridad de que aquí seguiremos, a pesar de los altísimos riesgos terrenales, a menos que Dios diga lo contrario. Si el Creador dice otra cosa, ahí sí ni para qué discutir.

Saludos