Detienen a sujeto que transportaba ganado sin papelería en carretera

Gómez Palacio, Dgo

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal luego de ser sorprendido transportando ganado bovino sin la documentación que acreditara su legal propiedad, durante un operativo de prevención y vigilancia en la carretera Gregorio García–Francisco I. Madero, en la ciudad de Gómez Palacio.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes detectaron una camioneta tipo pick up con redilas cargada con animales. Al realizar la inspección correspondiente y consultar los datos del conductor, se confirmó que no contaba con los documentos de movilización exigidos por la normatividad vigente.

El detenido fue identificado como Juan “N”, de 25 años de edad, quien conducía una Chevrolet Silverado blanca, en la que transportaba seis bovinos. Al ser requerido, únicamente presentó un pase de salida del establo Fresnedo, sin poder acreditar la propiedad legal del ganado.

Ante esta situación y en presencia de un Inspector Ganadero, se procedió a la detención del implicado y al aseguramiento de los animales, los cuales fueron puestos a disposición de la Vice Fiscalía General del Estado Zona 1 Región Laguna.

Tanto el conductor como el ganado asegurado fueron trasladados ante el Ministerio Público, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades conforme a la ley.