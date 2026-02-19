Durango vivirá contrastes térmicos este jueves: mañanas frías y tarde calurosa

Durango, Dgo

Durango registra este jueves 19 de febrero de 2026 un marcado contraste de temperaturas, con ambiente frío durante la mañana y caluroso por la tarde, además de rachas de viento moderadas, de acuerdo con el más reciente pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) .

Según el reporte meteorológico, la entidad se mantiene bajo la influencia del frente frío número 36, en interacción con la corriente en chorro polar, lo que genera condiciones secas, sin probabilidad de lluvia, pero con incremento en la velocidad del viento, principalmente durante el día.

Temperaturas

En la ciudad de Durango, al amanecer se prevé una temperatura mínima fría de entre 6 y 7 grados Celsius, mientras que por la tarde el termómetro ascenderá hasta 31 o 32 grados, generando una amplitud térmica significativa.

Durante las últimas 24 horas, la capital del estado registró una temperatura máxima de 33.3 grados y una mínima de 5.8 grados, cifras que confirman la persistencia de condiciones extremas entre la noche y el día.

Viento y condiciones generales

Para este jueves se esperan rachas de viento de 30 a 40 kilómetros por hora, lo que podría provocar tolvaneras en zonas abiertas y carreteras, así como descenso en la sensación térmica durante las primeras horas del día.

La probabilidad de precipitación es nula en todo el territorio estatal, situación que se mantendría al menos durante los próximos tres días, lo que refuerza las condiciones de sequía estacional.

Pronóstico inmediato

Las autoridades anticipan que el viernes continuará el ambiente seco, con mañanas muy frías, donde las mínimas podrían descender hasta 5 grados, mientras que el fin de semana se prevé un ligero descenso adicional de temperatura, principalmente en zonas serranas.

Protección Civil recomienda a la población abrigarse adecuadamente por la mañana, extremar precauciones por los vientos y mantenerse informada ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.