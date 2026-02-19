Jovencita murió atropellada por un motociclista adolescente

Gómez Palacio, Dgo.

Una jovencita de 20 años de edad murió a causa de las lesiones sufridas en un hecho de tránsito en el que estuvo involucrado un adolescente, que fue detenido por las autoridades en lo que se deslindan responsabilidades.

La víctima es Daniela Beltrán Carranza, quien tenía 20 años de edad y vivía en la colonia Miguel de la Madrid del municipio de Gómez Palacio.

Mientras que el conductor involucrado es Luis Gumaro, de 15 años de edad y habitante del ejido La Torreña, de la misma demarcación.

Los hechos ocurrieron en la carretera que une a los ejidos El Vergel y Transporte, ambos de Gómez Palacio, cuando el muchacho conducía una motocicleta Vento 250.

La joven estaba esperando un autobús y, al verlo cerca, cruzó la carretera para abordarlo; el joven, que circulaba con velocidad excesiva, estaba en ese momento en un punto ciego para la joven, que no lo vio sino hasta que se dio el impacto.

De inmediato, testigos llamaron al número de emergencias y al lugar llegó una ambulancia, pero el personal médico no pudo hacer nada por Daniela, que ya había muerto; mientras que el adolescente, que quedó en calidad de detenido, resultó con algunas lesiones que no ponen en riesgo su vida.