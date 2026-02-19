Le salvaron la vida a jovencita de 19 años

Santiago Papasquiaro, Dgo

Una joven de 19 años de edad fue auxiliada oportunamente por corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, luego de que solicitara ayuda al número de emergencias 9-1-1 tras ingerir una cantidad considerable de medicamento controlado, en hechos ocurridos en la colonia Hermanos Revueltas, en la ciudad de Santiago Papasquiaro.

De acuerdo con el reporte oficial, la propia víctima realizó la llamada para pedir auxilio al comenzar a sentirse mal. Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, a través del Mando Coordinado, acudieron de inmediato al domicilio, ya que se encontraban en recorrido de prevención en la zona.

Al arribar, los oficiales brindaron los primeros auxilios, luego de que la joven, con dificultad, lograra abrir la puerta del inmueble. Posteriormente, se solicitó el apoyo de la Cruz Roja Mexicana para su valoración y atención médica, con el objetivo de estabilizarla.

La joven manifestó que atravesó por una crisis de ansiedad, motivo por el cual excedió la dosis indicada en su receta médica. Minutos después comenzó a presentar mareos y síntomas de posible desmayo, por lo que decidió pedir ayuda a los servicios de emergencia.

Autoridades recordaron que el 9-1-1 se encuentra disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, y destacaron la importancia del Programa Línea Amarilla “Una Llamada a la Vida”, enfocado en la atención de crisis emocionales, salud mental, pensamientos suicidas e intentos de autolesión, mediante la intervención de especialistas capacitados, quienes además dan seguimiento a los casos.

Las corporaciones reiteraron el llamado a la ciudadanía a solicitar ayuda a tiempo y a utilizar los canales institucionales ante cualquier situación de riesgo para la vida o la salud mental.