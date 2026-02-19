Lo asesinaron de varios golpes en la cabeza con una piedra

Lerdo, Dgo.

Un quincuagenario murió en el municipio de Lerdo a causa de una agresión en la que el presunto responsable lo golpeó varias veces en la cabeza con una piedra; la víctima no recibió atención médica dado que su pareja, una jovencita de 20 años, quedó en shock durante las horas posteriores a la agresión.

El fallecido es el señor Enrique, conocido como “El Chino”, de 50 años de edad y cuyos apellidos no fueron obtenidos en el primer contacto de la autoridad con su novia. El ataque ocurrió en la colonia Villa de Guadalupe.

Según ella, una joven de nombre Fernanda, que tiene 20 años de edad, estaban juntos el pasado martes por la noche cuando llegó la pareja formada por Israel, alias “El Tierno”, y Brenda Janeth.

Los dos varones tuvieron una fuerte discusión, en medio de la cual “El Tierno” tomó una piedra y golpeó varias veces en la cabeza a Enrique, al que dejó inconsciente; luego, amenazó a Fernanda y le ordenó no avisar a las autoridades.

La joven quedó en shock y no fue sino hasta el miércoles, más de 12 horas después de la agresión, que llamó al número de emergencias al ver que su pareja ya no reaccionaba.

Al sitio llegaron paramédicos y policías, pero la víctima ya había muerto, por lo que la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de la escena y ya busca al presunto agresor con el fin de que responda por este homicidio en riña.